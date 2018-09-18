Azercell Telekom представил в пользование абонентов новый эксклюзивный магазин в Гяндже

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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ ООО "Azercell Telekom", придающий большое значение обеспечению максимального удобства абонентов, увеличивает число своих магазинов "Azercell Exclusive" в Баку и регионах страны.

18-го сентября компания представила в пользование абонентов магазин с новой концепцией в Гяндже. В связи с открытием магазина по адресу пр. Гейдара Алиева, 149 с 18 по 27 сентября Azercell предлагает своим абонентам новую выгодную смартфон-кампанию. Так, каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине "Azercell Exclusive" в Гяндже, получит подарочный баланс в 150 AZN для звонков и интернета на свой Azercell номер.

Для сведения отметим, что магазины с новой концепцией для обеспечения высокого уровня обслуживания абонентов снабжены всеми необходимыми условиями и самым современным оборудованием. В магазине профессиональные специалисты по продажам помогут абонентам сделать правильный выбор, протестировав и предоставив подробную информацию об интересующей их продукции. Также абоненты могут приобрести здесь различные устройства для ежедневного пользования (MiFi, USB-модемы и т.д.), и аксессуары, а также мобильные телефоны в кредит или с оплатой наличными. Еще одним преимуществом магазинов с новой концепцией является то, что здесь имеется возможность осуществлять многие операции, выполняемые в офисах Обслуживания Клиентов.

Отметим, что магазины "Azercell Exclusive" представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский пр., 44С, пр. Бюль-бюля, 5, пр.Гара Гараева, дом 30/42, кв.52, ул.Бахтияра Вахабзаде, 556/57, ул.Джавадхана, 3005), Хырдалане (пр.Гейдара Алиева, ул.Мехди Гусейна, 54), Мярдакане (пос.Мярдакан, ул.С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (ул.Наримана Нариманова, 40), Сальяне (ул.Гейдара Алиева, 105), Губе (пр.Гейдара Алиева, 194 и ул.Победы, 12), Сумгайыте (11-ый мкрн, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова), Шамахе (ул.Агамирзали Ахмедова, 1) и Барде (ул.Исмата Гаибова, 8).

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