АБР предложил Азербайджану участие в создании Агентства по торговым кредитам и инвестиционным гарантиям

Для поддержки экспорта, импорта и инвестиций в Азии в настоящее время прорабатывается возможность создания Агентства по торговым кредитам и инвестиционным гарантиям.

Как сообщил Report глава постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариман Маннапбеков, АБР впервые представил проект концепции целесообразности создания Агентства по торговым кредитам и инвестиционным гарантиям (TCIGA) на одном из заседаний, проведенных в рамках Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в 2017 году. Впоследствии, АБР решил расширить охват исследования, включив в него 18 развивающихся стран-членов АБР из Центральной и Западной Азии, Восточной Азии и Южной Азии. В 2018 году, после консультаций, эти страны обязались участвовать в создании TCIGA при условии положительного результата проводимого технико-экономического обоснования.

"Основная цель Агентства заключается в содействии привлечения прямых иностранных инвестиций и повышения экономического роста посредством внутрирегиональной и межрегиональной торговли. Если это Агентство будет создано, оно будет не только предоставлять финансовые инструменты, связанные с торговлей, но и стимулировать и поддерживать малые и средние предприятия в регионе и других экспортеров для конкурентоспособной торговли на внутреннем, региональном и глобальном рынках. Ожидается, что повышение конкурентоспособности стран в торговле внутри и за пределами внутренних рынков будет способствовать диверсификации экономики и проложит путь к устойчивому долгосрочному экономическому росту за счет увеличения производства добавленной стоимости и занятости в регионе", - Нариман Маннапбеков.

По его словам, кредитное страхование может быть использовано среди других инструментов снижения рисков, для формирования устойчивой производственной базы между смежными предприятиями, которые разделены географическими границами. «Например, производителю пищевых продуктов страны требуется сырье, которое производится в соседней стране. Предприниматели могут сотрудничать друг с другом, производители продуктов питания смогут покупать недостающие материалы у своих зарубежных партнеров на условиях отсрочки платежа, застрахованного Агентством", - сказал глава офиса АБР в Баку.

Предполагается, что разработка технико-экономического обоснования будет завершено к апрелю 2020 года и будет распространено среди соответствующих сторон в государственных и частных секторах в заинтересованных странах, включая Азербайджан. Как отметил Нариман Маннапбеков, АБР рассмотрит вопрос о предоставлении суверенного финансирования странам, которые могут принять решение об участии в предлагаемом Агентстве.