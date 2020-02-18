​Азербайджанский фундук экспортируют еще в одну европейскую страну

Азербайджан впервые будет экспортировать фундук в Швейцарию.

Как сообщает Report, об этом председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев заявил на проходящем в Баку cаммите "Партнерство в поддержку бизнес и профессиональных ассоциаций в Азербайджане".

По словам Оруджева, в экспорте фундука наблюдается положительная динамика: "В 2018 году экспортировано фундука на 105 млн долларов США, в 2019-ом – 125 млн долларов США. В настоящее время под фундук отведено 80 тыс. гектаров, из них 40 тыс. гектаров высокоурожайных площадей. В случае повышения урожайности в этом году будет наблюдаться положительная динамика".

В прошлом году Азербайджан экспортировал очищенный фундук в 12 стран, в том числе в Россию, Италию, Германию, Польшу, Эстонию, Литву, Францию, Грузию и пр.