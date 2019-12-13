Азербайджанский бизнес намерен экспортировать южноуральскую продукцию на Ближний Восток

Челябинск с деловым визитом посетила бизнес-миссия из Азербайджана, по итогам которой ожидается подписание целого ряда контрактов на поставку южноуральской продукции в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на челябинские СМИ, организатором этого мероприятия выступил Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса».

«Мы по запросу местных предпринимателей привозим в город закупщиков и дилеров. Это удобный вариант для вывода продукции на зарубежный рынок. Подобные мероприятия мы проводим ежемесячно», - сказала руководитель Центра Юлия Барышева.

Особенно, по её словам, азербайджанских бизнесменов в Челябинске заинтересовал металл.

Согласно достигнутой договоренности, Челябинский машиностроительный завод будет поставлять в Азербайджан буровые установки.

Как говорится в сообщении, азербайджанские бизнесмены предлагают не только заключить контракты, но и наметить дальнейший экспорт южноуральской продукции на Ближний Восток.

Чаще всего иностранные компании закупают на Южном Урале строительные материалы, металл и спецтехнику.

Реверсная бизнес-миссия из Азербайджана продлится два дня, 12 и 13 декабря. Она проводится в целях достижения наилучших показателей в программе «Международная кооперация и экспорт». Работа Фонда развития предпринимательства в Челябинской области «Территория Бизнеса» ведется в рамках выполнения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».