 Наверх

Азербайджанских студентов пригласят на работу в основанные на знаниях компании Ирана

Азербайджанских студентов пригласят на работу в Иран

Иран пригласит азербайджанских экспертов и выпускников университетов на работу в компании, основанные на знаниях (интеллектуальные компании), для повышения экспортного потенциала.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, иностранные эксперты будут представлены иранским фирмам для приема на работу после прохождения стажировки в течение года.

Отмечается, что кроме Азербайджана будут приглашены эксперты из других развивающихся стран, включая Ирак, Сирию, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Армению, Казахстан, Кыргызстан и страны Африканского союза.

Ранее вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари заявлял, что основанные на знаниях компании нацелены на производство товаров и продуктов, подпадающих под санкции.

По его словам, в стране действуют 4600 компаний, основанных на знаниях, которые ежегодно экспортируют продукцию на сумму 1 млрд долларов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!