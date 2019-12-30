Азербайджанские компании усилили свое присутствие на казахстанском рынке

В Казахстане продолжает расти количество действующих иностранных компаний. За год их число выросло более чем на 14%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, больше всего в Казахстане действует российских компаний. На 1 декабря 2019 года их количество составляет более 7 тыс. с ростом на 13,5% по сравнению с 1 декабря 2018 года, свидетельствуют данные комитета по статистике.

Далее следуют компании с участием капитала из Турции (1,9 тыс.), Китая (1,1 тыс.), Узбекистана (1,1 тыс.) и Кыргызстана (928). Данные страны увеличили число юридических лиц за год на 15,5-29,2%.

Среди государств с наибольшим количеством компаний свое присутствие также усилили Азербайджан (их насчитывается 568 при росте на 18,6%), Республика Корея (453 компании при росте на 11,8%), Индия (286 компаний при росте на 25,4%), Беларусь (256 компаний при росте на 23,7%), Афганистан (253 компании при росте на 83,3%), Иран (252 компании при росте на 39,2%), Таджикистан (171 компания при росте на 44,9%).

При этом сократилось число юридических лиц с капиталом из Украины, Нидерландов, Соединенного Королевства, Швейцарии и Виргинских островов.





