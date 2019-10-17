Министр: Азербайджанские банки недостаточно финансируют ненефтяной сектор

В последние 3 года рост в ненефтяном секторе в Азербайджане не радует.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на экономическом совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

"Как основные причины этого я бы отметил проблемы, связанные с финансированием, так как за 9 месяцев этого года из Фонда развития предпринимательства выделено 130 млн манатов, а до конца года предусмотрено 170 млн манатов и это будет исполнено. Однако 130 млн или 170 млн манатов недостаточно для финансирования предпринимательства, так как со стороны банковского сектора нет достаточного финансирования", - сказал Ш. Мустафаев.