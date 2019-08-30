Азербайджано-китайский завод по производству комби откроет новые рабочие места в стране - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В Азербайджане придается большая значимость развитию не-нефтяной сферы, и государство всячески этому содействует. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся 31 июля совещании по социально-экономическим вопросам, отметил, что экономика страны за полгода выросла на 2,4 процента, а не-нефтяной сектор - на 3,2 процента: "Самый отрадный показатель связан с не-нефтяной промышленностью. Рост здесь составляет 15,7 процента. Это свидетельствует о том, что в последние годы наша политика индустриализации дает прекрасные результаты. Не-нефтяной сектор развивается рекордными темпами. Разумеется, в этой области достаточно велика роль крупных предприятий, сданных в эксплуатацию в нынешнем году. Как известно, введены в строй карбамидный завод, завод «SOCAR-Polymer», объем производства которых достаточно велик. В то же время предпринимаются необходимые шаги для развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, 15,7-процентный рост нашей не-нефтяной промышленности за шесть месяцев, безусловно, является весьма отрадным событием".

Следует отметить, что основным условием развития бизнес-среды является наличие хорошей инфраструктуры. В стране приняты серьезные меры по улучшению бизнес-среды. Признание Азербайджана в рамках программы “DoingBusiness” Всемирного банка одной из 10 наиболее реформаторских стран, продвижение нашей страны в этом рейтинге на 32 ступени вперед и расположение на 25-м месте наглядно свидетельствует о достигнутых успехах. Несомненно, это будет способствовать привлечению инвестиций в Азербайджан. Ведущие международные финансовые структуры высоко оценивают деятельность Азербайджана в сфере реформирования. Развитие бизнес-среды в нашей стране привлекает иностранных инвесторов и способствует открытию новых предприятий, то есть новых рабочих мест.

21 августа при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса был введен в эксплуатацию завод по производству комби (ООО “Electrogas”), ставший результатом совместной работы азербайджанских и китайских инвесторов.

За год завод будет выпускать 120 тысяч комби. В настоящее время на заводе трудоустроены 30 человек, но в будущем планируется открыть еще 200 рабочих мест. В строительство завода вложено 2 миллиона манатов, половину суммы составляют иностранные инвестиции. В будущем планируется довести объем инвестиций до 11 млн манатов, что позволит расширить профиль производства.

ООО "Electrogas" представлен документ о поощрении инвестиций, предусматривающий ряд льгот. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса оказало всестороннюю поддержку ООО “Electrogas”. Были проведены встречи с местными и зарубежными инвесторами, предоставлена подробная информация о бизнес-среде и механизмах ее поддержки со стороны государства, оказаны консалтинговые услуги и юридическое содействие. Запуск завода по производству комби сыграет важную роль в развитии не-нефтяного сектора, создании новых рабочих мест, погашении за счет местного производства внутреннего спроса на отопительные системы.

Директор ООО "Elektrogas" Эльнур Джамилли в интервью Report коснулся ряда аспектов: "В настоящее время в Азербайджан импортируются комби из Китая, Турции, Ирана и других стран. Около 100 тысяч приходится на долю Китая. Самая низкая цена на комби на азербайджанском рынке составляет 550 манатов, а стоимость комби производства нашего завода - до 450 манатов. В будущем планируем снизить стоимость до 400 манатов. На местный рынок уже поставлены свыше 1000 комби нашего производства”.

По словам Э.Джамилли, планируется выпускать также водонагреватели и электрические водонагреватели: “Все приборы сертифицированы Институтом стандартизации, получен сертификат соответствия и международный сертификат качества ISO. В запуске завода нам очень помогло Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Особо важным аспектом явилось долевое участие иностранного инвестора. Это во многом содействовало оснащению завода по международным стандартам".

Китайский инвестор Луи Фуцин поведал Report о том, что производственная компания “Donyanq” начала свою деятельность в 1993 году в провинции Гуандун: ”Мы занимаем ведущие позиции в производстве комби, кухонного, газового оборудования, водонагревателей, аспираторов и многих других товаров".

Китайский инвестор Луи Фуцзин "В Азербайджане созданы благоприятные условия как для местных, так и для иностранных инвесторов. Мы тому свидетели".

По его словам, торговые связи с Азербайджаном были налажены в 2005 году: “Однако это наше первое совместное предприятие. Если наш проект будет иметь успех, мы примем участие и в других проектах. Стимулом для нашего приезда в Азербайджан стал призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева к китайским бизнесменам, прозвучавший в ходе визита в Китай в апреле этого года. В Азербайджане созданы благоприятные условия как для местных, так и для иностранных инвесторов. Мы тому свидетели".

Стоит отметить, что после выдачи Министерством экономики заводу сертификата о поощрении инвестиций, он на 7 лет освобожден на 50% от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, земельного налога, НДС на импортное оборудование и установки, а также от таможенных пошлин.

Вместе с тем, в прошлом году в экономику страны были вложены инвестиции на сумму 15,3 млрд долларов, 8,2 млрд из которых составляют иностранные инвестиции. В целом же за годы независимости объем инвестиций составил 263 млрд долларов, свыше 50% из которых составляют иностранные инвестиции.

Отметим, что в Азербайджане зарегистрировано порядка 120 компаний с китайским капиталом. За минувший период инвестиции Азербайджана в китайскую экономику составили 1,7 млрд долларов, а объем китайских инвестиций в Азербайджан - 800 млн долларов. Китайские компании приняли участие в проектах на сумму 600 млн, реализованных в нашей стране за счет государства. Азербайджан является основным торговым партнером Китая на Южном Кавказе. Товарооборот между двумя странами в 2018 году составил более 1,3 млрд долларов, что составляет 43% от общего товарооборота Китая со странами Южного Кавказа.

Напомним, что страны ЕС являются одними из ведущих зарубежных инвесторов в Азербайджане. В 2013 году прямые иностранные инвестиции ЕС в нашу страну достигли 4,7 млрд евро. Страны ЕС остаются основными торговыми партнерами Азербайджана. На долю стран ЕС приходится 54,3% от общего экспорта страны, 20,3%-от общего импорта. Страны Евросоюза инвестировали в экономику Азербайджана более 33 млрд долларов. Азербайджан является основным партнером ЕС на Южном Кавказе. 78% торгового оборота ЕС в регионе приходится на долю нашей страны. 42% торгового оборота Азербайджана приходится на страны ЕС. Вместе с тем, предпринимаются серьезные шаги для наращивания масштабов торговли.

Отметим, что в прошлом году товарооборот с ЕС вырос на 30%.

Видео: Вугар Ханларов



