Азербайджан и Беларусь инвестируют $17 млн в совместное производство тракторов в Турции - содиректор - ЭКСКЛЮЗИВ

Торжественное открытие построенного в турецком городе Кырыккале азербайджано-белорусского завода по сборке тракторов (Azerbaijan-Turkey Uretim Birliyi Traktor, ATUB) состоится к концу июля с участием высокопоставленных лиц трех стран.

Об этом сказал Report cодиректор завода Мурад Исмайлов.

«Сборочное производство мы хотим запустить с 1 июля, однако по завершению всех работ до конца июля состоится торжественное открытие, куда будут приглашены президенты Азербайджана, Турции и Беларуси», - сказал Исмайлов.

В первые три года деятельности завода, по его словам, ежегодный объем выпуска составит от 500 до 3 тыс тракторов: в первый год запланировано 500 тракторов.

Как отметил содиректор ATUB, ежегодная потребность Турции в тракторах составляет около 70 тыс. единиц, в этой связи первоначально, в течение года-полтора, они будут выпускаться с целью обеспечения внутреннего рынка, но в будущем планируется поставлять трактора на зарубежные рынки, в частности, в Африканские страны.

«В Турции уже имеются производители сельхозтехники, поэтому нам предстоит жесткая конкуренция. Однако учитывая, что белорусские трактора - очень известная торговая марка в мире и благодаря «цене – качеству» мы уверены в завоевании достойного места на турецком рынке», - сказал Исмайлов.

Сборочное производство минских тракторов в Турции будет организовано при поддержке Гянджинского автомобильного завода, который уже много лет сотрудничает с Минским тракторным заводом. Для турецкого рынка была разработана специальная версия модели BELARUS-1221 - экологического стандарта Евро-4.

Как отметил содиректор завода, первоначальный объем инвестиций в данный проект составляет 17 млн. долларов, из которых уже вложено 5 млн. долларов. Соотношение долей составляет 50/50. По словам Исмайлова, Гянджинский автомобильный завод вложил свою долю участия в проекте за счет привлеченных от азербайджанских и турецких инвесторов средств.

«Запланированные 17 млн долларов инвестиций будут вложены для доведения производственной мощности завода от 5 до 7 тыс тракторов в год. Производственная цепочка будет следующей: 70% крупных узлов будут поставляться из Беларуси на Гянджинский автозавод, откуда после обработки будут направляться для окончательной сборки в Кырыккале. 30% комплектующих будут азербайджанского производства.

«В будущем, примерно через три-четыре года на заводе Кырыккале будет также организовано производство некоторых видов запчастей», - сказал Исмайлов.

Общая площадь турецкого производства 7 тыс. кв.м. Кырыккале располагается в 80 км от Анкары

Илаха Мамедли