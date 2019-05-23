Азербайджанец занял пост гендиректора УАЗа

Президент и гендиректор СП Ford Sollers Адыль Ширинов сменил основного владельца и гендиректора ПАО "Соллерс" Вадима Швецова на посту гендиректора Ульяновского автомобильного завода (является основным активом "Соллерса"), передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Представитель "Соллерса" подтвердил "Интерфаксу" назначение А.Ширинова на пост гендиректора ООО "Ульяновский автомобильный завод" и добавил, что он останется главой СП Ford Sollers.

Как заявил В.Швецов, А.Ширинов - "один из лучших специалистов в автомобильной отрасли России".

"Убежден, его обширный практический опыт и профессиональные компетенции будут способствовать развитию высоких стандартов качества и эффективности бизнес-процессов Ульяновского автозавода", - добавил он.

До прихода в компанию "Соллерс" Адыль Ширинов работал в ОАО "РусПромАвто" директором по закупкам. С 1999 по 2002 годы - в компании Ford Motor Company.

С 1993 по 1998 годы он был представителем OTIS Elevators в России.

Напомним, что родившийся в 1964 году в Баку А.Ширинов имеет российское гражданство.