Азербайджан вошел в ТОП-20 реформаторских стран в рейтинге Doing Business-2020

Азербайджан вошел в 20-ку самых реформаторских стран в рейтинге Doing Business-2020.

Как передает Report, это следует из доклада Всемирного банка (ВБ), опубликованного в четверг.

Кроме того, из стран СНГ в ТОП- 20 вошли также Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Согласно рейтинговой оценке, Азербайджан в этом году занял девятое место по показателю индикатору "Открытие бизнеса", таким образом удерживая свои позиции по сравнению с 2019 годом.

Значительно продвинулись позиции Азербайджана по показателю "Получение кредита" - первое место по сравнению с 22-ым в 2019 году, а также по показателю "Получение разрешений на строительство" – 5-ое в сравнении с 61-м в 2019 году.

Кроме того, в докладе отмечается, что Азербайджан расположился на 28-ом месте по показателю "Обеспечение исполнения контрактов", занял 40-е место - "Налогообложение", 44-е - "Регистрация собственности", 47-е - "Разрешение неплатежеспособности" (доступность процедуры банкротства), 80-е - "Подключение к системе электроснабжения", 83-е - "Международная торговля" и 105-е - "Защита миноритарных инвесторов".

В целом, Азербайджан в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, занял 34-е место среди 190 стран.

Первые два места рейтинга, как и годом ранее, заняли Новая Зеландия и Сингапур. Третье место заняла Дания, сместив Гонконг, который держал "бронзу" два года подряд. Помимо этих стран в десятку наиболее привлекательных с точки зрения ведения бизнеса вошли Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция. Всего за прошедший год правительства 115 стран мира провели 294 реформы, чтобы облегчить ведение бизнеса для частного сектора.