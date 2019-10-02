Азербайджан вошел в рейтинг ведущих стран по инвестиционной привлекательности

Американское издание Ceoworld опубликовало рейтинг лучших стран для инвестирования и открытия бизнеса в этом году.

Как сообщает Report, 67 стран были оценены в 11 различных категориях, включая уровень коррупции, личную, коммерческую и денежную свободу, труд, защиту инвесторов, инфраструктуру, налоги, качество жизни, бюрократию и технологии.

Лидерами в списке являются Малайзия, Польша и Филиппины. Страны с крупнейшей экономикой - США, Китай и Япония - занимают 18-ое, 24-ое и 32-ое места соответственно.

Азербайджан опередив такие страны, как Норвегия, Швейцария, Бельгия, ОАЭ, занял 43-е место по инвестиционной привлекательности и открытия бизнеса.