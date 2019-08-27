Азербайджан вносит изменения в соглашение по закупке самолетов Boeing 737 MAX-8 - ЭКСКЛЮЗИВ

По итогам переговоров с корпорацией Boeing вносятся изменения в соглашение о поставках самолетов Boeing 737 MAX ЗАО "Азербайджанским авиалиниям" (AZAL).

Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

В AZAL отметили, что планируется перенос сроков поставок самолетов с 2019-го на 2024-й год: "До этого срока полностью прояснится вопрос касательно технических возможностей и безопасности самолетов Boeing 737 MAX".

Отметим, что в апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на приобретение 10 самолетов Boeing 737 MAX-8. Общая стоимость контракта составляла порядка одного миллиарда долларов. Поставки должны были быть осуществлены в течение трех лет.

На текущий момент «Азербайджанские Авиалинии» будут активно использовать свой текущий парк самолетов. Парк авиакомпании состоит из современных самолетов таких ведущих производителей, как Boeing, Airbus и Embraer.

Напомним, что 29 октября 2018 года и 10 марта этого года два самолета этого типа потерпели крушение. В первом случае Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек. В последнем случае самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился за шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби. В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли. После этого по всему миру приостановили полеты Boeing 737 МАХ 8 до выяснения результатов расследования происшествия. Руководство Boeing признало, что в обоих лайнерах перед падением был сбой системы автоматического управления MCAS.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что эксплуатация лайнеров семейства 737 MAX может возобновиться не ранее начала 2020 года, так как американский авиарегулятор дополнил новыми тестами процедуру сертификации машин. Издание также сообщало, что Boeing может приостановить производство этих самолетов, если регулятор не одобрит возобновление эксплуатации до конца года. Потери Boeing из-за приостановки использования самолета и отсрочек эксплуатации авиаконцерн оценивает в 4,9 млрд долларов.