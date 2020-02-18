Азербайджан ведет переговоры о производстве гибридных автомобилей - ЭКСКЛЮЗИВ

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"Решение Кабинета министров, принятое с целью освобождения импорта запчастей от таможенных пошлин с целью повышения конкурентоспособности производимых в стране легковых автомобилей на местном и внешнем рынках, является серьезной поддержкой со стороны правительства".

Об этом Report заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

"В советское время проводилась определенная работа, но она никак не была связана с автомобильной промышленностью. Предприниматели проявляют большой интерес к проектам в сфере автомобильной промышленности, осуществляемой в Азербайджане совместно с соседними странами. Кроме того, на повестке переговоров с предпринимателями есть и другие проекты. Интерес к этой сфере не угасает, и принятие правительством такого рода решений должно расцениваться как финансовая поддержка. Это решение влияет на снижение себестоимости выпускаемых автомобилей, а также на приток инвестиций в данную сферу. Подобные решения влияют не только на производство, но и на потребление", - сказал Н.Сафаров.

По словам замминистра, в Азербайджане необходимо время для производства гибридных автомобилей, а также достаточно крупные инвестиции и надлежащие технологии: "Этот вопрос находится на повестке. Министерство экономики обсуждает эти вопросы как с местными, так и с зарубежными предпринимателями. На это необходимо время. Требуется серьезная подготовка. Должен быть серьезный спрос среди потребителей. Большинство гибридных автомобилей в стране относятся ко вторичному рынку и поэтому цены на них низки".