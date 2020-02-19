​Азербайджан вдвое увеличил импорт автомобилей

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В январе этого года в Азербайджан импортировано 5 906 единиц автомобилей различного назначения стоимостью 60,993 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это в 2,4 раза или на 3 394 единиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 18 единиц (в 2 раза) – до 36 (3,08 млн долларов США), легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 3 293 единиц или в 2,5 раза - до 5 560 (51,358 млн долларов США), моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов – на 77 единиц или 35,8% - до 292 (4,12 млн долларов США), моторных транспортных средств специального назначения – на 6 единиц или на 50% - до 18 (2,434 млн долларов США).