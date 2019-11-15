​Азербайджан вдвое увеличил импорт автомобилей

В январе-октябре этого года в Азербайджан импортировано 35 457 единиц автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 16 121 единиц или 83,4% (почти вдвое) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 262 единиц (в 2,5 раза) – до 441, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 14 589 единиц или 84,1% - до 31 934, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - на 1 212 единиц или на 70,4% - до 2 934, моторных транспортных средств специального назначения – на 58 единиц или на 64,4% - до 148 единиц.