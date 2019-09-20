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Азербайджан увеличивает количество торговых домов в Китае

​Азербайджан увеличивает количество торговых домов в Китае

К концу этого года Азербайджан планирует открыть в Китае 3 торговых дома и 1 винный дом.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, продолжаются работы по продвижению азербайджанских товаров в Китае.

"В первой половине этого года объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,4 млрд долларов. Хотя Азербайджан в основном экспортирует нефть и нефтепродукты, в последние годы мы стали свидетелями диверсификации торговли. Азербайджанская сельхозпродукция продукция, включая вина, выходит на китайский рынок", - сказал министр.

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