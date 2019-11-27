Азербайджан увеличивает экспорт мебели - ИССЛЕДОВАНИЕ

За последнее десятилетие в Азербайджане сложился мебельный кластер, включающий не только сборку мебели, но и производство ламинированных покрытий, облицовочных фанер, профилей МДФ, различных покрытий и прочих изделий. Такие компании, как Embawood, Saloglu, Foriella и Rattan bağ mebelləri экспортируют мебель в Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран и Россию.

Глава Азербайджанской ассоциации производителей мебели Мешхур Мамедов сообщил Report, что экспортный потенциал отечественных мебельных компаний оценивается на среднем уровне: "Нехватка отечественных материалов приводит к повышению, а дешевая рабочая сила понижению себестоимости продукции. Однако для реализации экспорта необходимы квалифицированные кадры. Крупнейшую долю в экспорте мебели за рубеж среди отечественных компаний имеет ООО Foriella.

Экспорт мебели из Азербайджана осуществляется в Грузию, Казахстан, США, Катар и другие страны. Основные направления поставок являются Казахстан, США, Ближний Восток и Северная Африка. Поскольку в этих странах отмечается низкий уровень производства, большой спрос и высокие цены на мебель.

Азербайджан экспортирует мебель в среднем, на 1 млн долларов в год. В следующем году объем экспорта предположительно достигнет 1,5-2 млн долларов. В настоящее время Азербайджан отстает в производстве и экспорте мебели среди соседних стран только от России. У России сильные производственные традиции и богатые сырьевые ресурсы. Широкий внутренний рынок позволяет увеличить производство в России, что в свою очередь, способствует снижению себестоимости в эконом-сегменте. Именно поэтому эта страна может предлагать низкие цены на мебель".

М.Мамедов также рассказал о проблемах, связанных с производством мебели в нашей стране: "В Азербайджане очень мало сырья для производства мебели. Основная часть сырья - это МДФ и ДСП. У нас нет заводов по производству ДСП, а завод по производству МДФ не изготавливает сырье. Таким образом, 85% сырья импортируется из других стран. Тем не менее, производство мебели в Азербайджане является самой развитой отраслью легкой промышленности в ненефтяном секторе. Этому способствовали недавние решения, выдача поощряющих документов, создание промышленных зон. В то же время 50% расходов на участие в зарубежных выставках оплачивает государство, что является значительной поддержкой для роста производства мебели и экспортного потенциала".

По его словам, в сфере производства мебели имеются проблемы с кадрами: "У нас большой спрос на высококвалифицированные кадры. Другая проблема – высокие транспортные расходы при экспорте мебели. В основном, Азербайджан экспортирует мебель в страны Центральной Азии. Транспортировка на судах обходится очень дорого. Еще одна проблема связана с таможенными пошлинами. Ввоз мебели в Азербайджан не облагается пошлиной, платится только НДС.

При ввозе сырья пошлина составляет 5-15%, что увеличивает себестоимость мебели. Сырье в основном импортируется из Китая, Турции, России, Беларуси, Польши, Италии и других европейских стран. С точки зрения оснащения оборудованием ситуация в стране удовлетворительная. С имеющимся оборудованием мы способны обеспечить товаром не только Азербайджан, но и страны региона. Освобождение от уплаты ряда пошлин импорта оборудования оказывает значительное влияние на развитие этого сектора".

Отметим, что компания Foriella начала экспортировать продукцию в США в этом году. В июле компания заявила, что она начинает сотрудничество с американской Betax, годовой оборот с компанией составит не менее 500 тыс. долларов. Товарооборот со другой американской компанией ожидается в этом же объеме.

Гендиректор Foriella Фарман Исламлы рассказал Report, что компания уже начала сотрудничать с новыми компаниями: "В ноябре были погружены и отправлены два контейнера. В декабре и январе также будут отправлены по два контейнера. Авансовые платежи по всем заказам уже поступили на наш счет.

Компания экспортирует в Грузию, Казахстан, Россию, Таджикистан, Кыргызстан и США. Основными направлениями экспорта являются Казахстан и США. Годовой объем экспорта в каждую из этих стран составляет 500 тыс. долларов. Кроме того, планируется экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Мы принимаем участие в ежегодной международной выставке мебели в Кельне (Германия). Мы также совершаем визиты в различные страны, проводим встречи с представителями мебельных компаний. В планах посещение США в декабре и организация встреч с несколькими компаниями.

В то же время наша продукция конкурентоспособна по цене и качеству на российском рынке по нескольким товарным группам. Например, наши стулья производятся из высушенного и обработанного паром бука. Из-за малых затрат в определенном сегменте наши цены более выгодные, чем российские. Поэтому планируется экспорт стульев в Россию.

Среднегодовой объем экспорта компании составляет 700 тыс. долларов. В следующем году объем экспорта планируется довести до 1,5 млн долларов".

В Азербайджане около 300 юридических лиц и порядка 2 000 физических лиц занимаются производством мебели. Из них 50 компаний являются членами Ассоциации производителей мебели. Среди них Embawood, Damla, Foriella, Hasanoglu и другие. Учредителями 99% компаний являются отечественные предприниматели, и только несколько компаний учреждены гражданами Турции.