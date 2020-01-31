Азербайджан увеличил товарооборот с Нижегородской областью России на 13%

В январе-ноябре 2019 года Азербайджан осуществил товарооборот с Нижегородской областью России на 36 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор провинции Глеб Никитин.

По его словам, это на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. За 11 месяцев общая стоимость экспорта из области в Азербайджан увеличилась на 14%.

В целом за отчетный период Нижегородская область увеличила товарооборот с постсоветскими странами. На постсоветские страны приходится 90% экспорта региона.