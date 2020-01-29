​Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт

В 2019 году Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 1,954 млрд долларов, что на 15,7% больше аналогичного показателя за 2018 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном, экспортировалась в Россию - 690,6 млн долларов, Турцию - 401,8 млн долларов, Швейцарию - 179 млн долларов, Грузию - 159,1 млн долларов, Украину - 50,6 млн долларов.

Объем ненефтяного экспорта в Россию в годовом сравнении увеличился на 11,5%, Турцию – 16,5%, Швейцарию – 32,2%, Грузию – 27,8%, Украину – 24,6%.