Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 94%

В январе-марте этого года в Азербайджан импортировано 15 492 единицы автомобилей различного назначения стоимостью 169,634 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 94,2% или 7 514 единиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 22 единицы или 50% – до 66 (7,4 млн долларов США), легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 7 203 единицы или 99,35% - до 14 417 (140,385 млн долларов США), моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов – на 329 единиц или 51,2% - до 972 (10,547 млн долларов США), моторных транспортных средств специального назначения сократился на 4 единицы или на 9,8% - до 37 (5,564 млн долларов США).