​Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 90%

В январе-августе этого года в Азербайджан импортировано 26 695 единиц автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 12 661 единицу или 90% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 146 единиц (в 2,5 раза) – до 246, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 11 563 единиц или 92% – до 24 088, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - на 938 единиц или 69,8% - до 2 262, моторных транспортных средств специального назначения – на 22 единицы или 28,6%– до 99 единиц.