​Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал 8 820 автомобилей из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость автомобилей составила 94,6 млн долларов США.

Количество импортированных в Азербайджан из соседней страны легковых автомобилей в годовом сравнении выросло на 2 016 единиц или в 1,29 раза.

За отчетный период Грузия экспортировала в Азербайджан 425 грузовиков на сумму 2,9 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 114 единиц.