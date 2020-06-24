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Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии

​Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии

В январе-мае этого года Азербайджан импортировал 8 820 автомобилей из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость автомобилей составила 94,6 млн долларов США.

Количество импортированных в Азербайджан из соседней страны легковых автомобилей в годовом сравнении выросло на 2 016 единиц или в 1,29 раза.

За отчетный период Грузия экспортировала в Азербайджан 425 грузовиков на сумму 2,9 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 114 единиц. 

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