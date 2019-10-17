Азербайджан увеличил экспорт табака на 43%

В январе-сентябре этого года импорт в Азербайджан табака и табачных изделий в ценовом выражении составил 87 435,84 тыс. долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 15 533,03 тыс. долларов или 15% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Импорт табака и табачных изделий в отчетном периоде составил 0,84% от общего объема ввезенных в страну товаров.

За 9 месяцев Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на 11 309,19 тыс. долларов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3 400,65 тыс. долларов или 43% больше.

Доля табака и его заменителей в общем объеме экспорта страны составила 0,08%.