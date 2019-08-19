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Азербайджан удвоил импорт грузовых машин из Грузии

Азербайджан удвоил импорт грузовых машин из Грузии

В январе-июле текущего года Азербайджан импортировал из Грузии 844 единицы грузовых транспортных средств.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики страны.

Из соседней страны в Азербайджан было ввезено грузовых машин на общую сумму 5 784,8 тыс. долларов.

В годовом сравнении Азербайджан увеличил импорт грузовых авто из Грузии на 466 единиц, или в 2,23 раза.

За аналогичный период прошлого года из Грузии в страну было ввезено 378 единиц грузовых транспортных средств на общую сумму 2 634,2 тыс. долларов.

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