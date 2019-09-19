Азербайджан сократил импорт табака

В январе-августе этого года импорт в Азербайджан табака и табачных изделий в ценовом выражении составил 75,427 тысяч долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 12,321 млн долларов или 14% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Импорт табака и табачных изделий за 8 месяцев составил 0,8% от общего объема ввезенных в страну товаров.

За отчетный период Азербайджан экспортировал табак и его промышленные заменители на сумму 9,979 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 2,86 млн долларов или 40,2%.

Доля табака и его заменителей в общем объеме экспорта составила 0,1%.