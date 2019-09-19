​Азербайджан сократил импорт напитков

За январь-август этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки на 18,934 млн долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, это на 9,569 млн долларов или вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За отчетный период экспорт напитков составил 0,1% общего объема экспорта.

За 8 месяцев в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 47,623 млн долларов, что на 11,05 млн долларов или 18,8% меньше показателя годом ранее.

Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,5%.