Азербайджан сократил импорт напитков на 19%

За январь-сентябрь этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки, а также спирт на 20 276,19 тыс. долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК), это на 9 228,28 тыс. долларов или 83,53% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За 9 месяцев года экспорт напитков составил 0,08% от общего объема экспорта.

За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, а также спирта на сумму 53 097,21 тыс. долларов. Это на 12 314,64 тыс. долларов или 18,83% меньше в сравнении с прошлогодним показателем.

За 9 месяцев года импорт напитков составил 0,83% от общего объема импорта в страну.

В структуре торгового оборота Азербайджана за 9 месяцев 14,87 млрд долларов пришлись на долю экспорта, 10,38 млрд долларов – импорта.