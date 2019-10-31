Азербайджан сократил импорт лекарств из Грузии в 3,4 раза

В январе-сентябре этого года Азербайджан импортировал 562,6 тонн медикаментов из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость импортируемых из соседней страны лекарственных средств составила 21 826,8 млн долларов.

В годовом сравнении объем импорта лекарственных средств в Азербайджан из соседней страны сократился на 1 387,9 тонн или в 3,4 раза и на 3 340,9 тыс. долларов или 13,3% в денежном выражении.