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Азербайджан сократил импорт лекарств из Грузии в 3,4 раза

Азербайджан сократил импорт лекарств из Грузии в 3,4 раза

В январе-сентябре этого года Азербайджан импортировал 562,6 тонн медикаментов из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в предварительном отчете Национального управления статистики Грузии.

Общая стоимость импортируемых из соседней страны лекарственных средств составила 21 826,8 млн долларов.

В годовом сравнении объем импорта лекарственных средств в Азербайджан из соседней страны сократился на 1 387,9 тонн или в 3,4 раза и на 3 340,9 тыс. долларов или 13,3% в денежном выражении.

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