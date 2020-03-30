​Азербайджан сократил экспорт и импорт напитков на 30%

За январь-февраль этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки, а также спирт на 2,905 млн долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК), это на 1,191 млн долларов США или 29,09% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За 2 месяца экспорт напитков составил 0,09% от общего объема экспорта.

За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, а также спирта на сумму 7,577 млн долларов США. Это на 2,378 млн долларов США или 29,89% меньше в сравнении с прошлогодним показателем.

Импорт напитков составил 0,42% от общего объема ввоза в страну.

В структуре торгового оборота Азербайджана за 2 месяца 3,25 млрд долларов США пришлись на долю экспорта,1,79 млрд долларов США – импорта.