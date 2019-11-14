Подмосковные производители обсудят возможности экспорта продукции в Азербайджан

Десять азербайджанских компаний, специализирующихся на дистрибуции продуктов, парфюмерии, одежды, мебели и стройматериалов, совершат визит в Подмосковье для обсуждения возможностей импорта продукции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, встреча азербайджанских компаний-закупщиков с компаниями-производителями из Подмосковья состоится 20-21 ноября при содействии министерства инвестиций и инноваций Подмосковья и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Отмечается, что представители крупнейших азербайджанских компаний, таких как “GREENSTREAM", ARCCONSTRUCTION, Guzale, MatanatA, "AymarCompany" LLC, "AJArabiaEnterprise" LLC, ИП Riza-zadaNargiz, SavvyBureauLTD, ООО "Фарко" обсудят импорт продуктов питания, сельскохозяйственного и строительного оборудования и инструментов, мебельных изделий, упаковочной продукции, парфюмерных и косметических товаров, а также сырья для производства, таких как кукурузная крупа, рисовая мука и ароматизаторы.