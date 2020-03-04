​Азербайджан расширяет экономические связи с Ростовской областью

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Увеличение потенциала в сфере автомобильных перевозок за счет инвестиций в дорожную инфраструктуру в Азербайджане в последние годы привело к увеличению грузопотока из России по территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем в Баку бизнес-форуме, посвященном развитию экономического, торгового и культурно-гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Ростовской областью России.

По его словам, Ростовская область как крупный производитель продукции представляет большой интерес для Азербайджана: "Я считаю, что российские партнеры, действующие в транспортной отрасли, должны подготовить и представить предложения по перевозкам".

Министр отметил, что экономика Азербайджана полностью восстановилась после шока 2015-2016 годов: "В этом году наш экономический рост продолжается. Рост ВВП проявляется в создании новых рабочих мест в ненефтяном секторе, включая торговлю и услуги".

Министр призвал ростовских предпринимателей вкладывать в экономику Азербайджана: "Мы проводим политику "открытых дверей" для иностранных инвесторов".