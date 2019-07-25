​Азербайджан приступил к экспорту мебели в США

Резидент Балаханского индустриального парка начал экспорт мебели в США, куда ежегодно будет поставляться 3 тыс. комплектов мебели.

Об этом сообщил глава Report глава компании-резидента Foriella Фарман Исламлы.

"Мы начинаем сотрудничество с американской компанией Betax. В этом году будет отправлена первая партия, в частности, это спальная мебель. Соглашение подписано уже и со второй компанией", - сказал он.

Ф.Исламлы полагает, что азербайджанская мебель дешевле продукции других стран: "Годовой оборот с Betax составит не менее 500 тыс. долларов. Товарооборот со второй компанией ожидается в этом же объеме. Грузы будут доставляться из Баку в порт Поти, а оттуда на контейнерах в порты Филадельфии и Нью-Йорка. В основном мебель будет доставляться в Нью-Джерси и Нью-Йорк. Доставка грузов, среди которых спальная и гостиная мебель, комплекты столов и стульев, занимает 30-45 дней.

В настоящее время эти компании закупают часть мебели из Китая и Восточной Европы. После отправки образцов они согласились сотрудничать, принимая во внимание качество и приемлемые цены. Наша мебель стоит примерно на 5% дешевле, чем продукция других стран.

Кроме того, мы экспортируем в Грузию и Казахстан мебель на общую сумму 400 тыс. долларов в год. После начала сотрудничества со второй американской компанией, общий объем экспорта достигнет 1,5 млн долларов в год. Мы планируем также расширить производство с середины следующего года".

ООО Foriella действует с сентября 2017 года. Здесь трудятся более 170 человек.