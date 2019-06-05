Азербайджан представлен на XXIII Петербургском международном экономическом форуме

Сегодня в Санкт-Петербурге начался XXIII Международный экономический форум.
Как сообщает российское бюро Report, форум продлится до 8 июня.
Наряду с официальными встречами в северной столице России проводятся культурные программы. Официальная церемония открытия форума состоится завтра. В церемонии примут участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, президент Молдовы Игорь Додон, первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.
В мероприятии примут участие 275 компаний из 75 стран. Ожидается более 15 000 международных, иностранных и местных участников.
Основной частью Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президент России Владимир Путин, президент Китая Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радиев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. На сессии также будет присутствовать А.Гутерриш. Модератором сессии выступит журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.
В этом году форум проходит под девизом "Определить повестку дня в области устойчивого развития".
Азербайджан на форуме представлен делегацией под руководством министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева.
Игбал Рустамов
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