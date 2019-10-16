​Азербайджан почти вдвое увеличил импорт автомобилей

В январе-сентябре этого года в Азербайджан импортировано 30 908 единиц автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 14 526 единиц или 88,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 261 единиц (в 3,4 раза) – до 371, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 13 145 единиц или в 1,9 раза – до 27 825, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов - на 1 090 единиц или в 1,7 раза - до 2 597, моторных транспортных средств специального назначения – на 30 единиц или в 1,35 раза – до 115 единиц.