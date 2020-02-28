Азербайджан планирует в 10 раз увеличить инвестиции в Украину

Азербайджан намерен увеличить инвестиции в Украину в десять раз в 2020 году до 1,5-2 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев агентству "Укринформ".

По его словам, если инвестиции будут продолжаться, это почти удвоит уровень прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году.

«Мы хотим поднять этот уровень [инвестиций] в целом до 1,5-2 млрд долларов США. И теперь мы намерены сделать это через наши Торговые дома - это хорошие площадки и хорошие экономические возможности, где собираются и обсуждаются деловые круги Украины и Азербайджана необходимые и конкретные вещи», - сказал посол.

В сообщении отмечается, что прямые иностранные инвестиции Азербайджана в Украину в 2019 году составили 210 миллионов долларов США, а в 2017 году - 216 миллионов долларов США.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил 2,5 миллиарда долларов США, что немного превышает объем инвестиций в 2,4 миллиарда долларов США, вложенных годом ранее. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил в феврале, что правительство надеется увеличить прямые иностранные инвестиции в 2020 году до 5 миллиардов долларов США.

Посол Азербайджана также сказал, что с украинскими партнерами уже достигнуты договоренности «о создании большого числа совместных предприятий на той или иной территории».

«У нас есть намерения инвестировать здесь. В этой связи я недавно разговаривал с нашим министром экономики. Он скоро отправится в тур по Украине, Беларуси и Молдове. Президент Азербайджана дал указание укрепить наши экономические позиции в этом регионе», - сказал А.Худиев.

В ноябре российский оператор связи МТС подписал соглашение с Telco Solutions and Investments, принадлежащей азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, о продаже операций МТС в Украине - Vodafone Ukraine - за 734 миллиона долларов США, включая отложенные платежи в размере около 84 миллиона долларов США. Телекоммуникационная компания Bakcell входит в состав NEQSOL Holding.

В сообщении также отмечается, что инвестиции Азербайджана в Украину могут быть стратегически значимыми. AS bne IntelliNews утверждает, что «Азербайджан, Грузия и Турция строят золотой треугольник взаимных инвестиций». Западные инвестиции в страны бывшего Советского Союза (БСС) за последние три десятилетия разочаровали, так как большинство стран решили получить прибыль от открытия этих рынков посредством стимулирования торговли. Тем не менее, эта торговля сопровождалась относительно небольшими ПИИ, за некоторыми исключениями, такими как автомобильный бизнес.

Вместо западных ПИИ образовались все более мелкие региональные блоки, при этом треугольник Азербайджан, Грузия и Турция выделяются как один из наиболее активно развивающихся. Добавление Украины в этот блок значительно увеличит размер потенциального рынка и его влияние.

Украина также окажется в большом выигрыше, поскольку Турция, в частности, в состоянии обеспечить значительное финансирование и прямые инвестиции во многие сектора экономики.