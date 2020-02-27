Россия нарастила экспорт автомобилей в Азербайджан

В 2019 году в Азербайджан было поставлено 3,3 тысячи автомобилей, произведенных на территории России.

Как передает Report со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», среди стран, куда в прошлом году были осуществлены поставки легковых автомобилей из России, Азербайджан занимает третье место.

По итогам 2019 года объем экспортных поставок легковых автомобилей из России за пределы ЕАЭС вырос на 22%, до 35 тысяч единиц.

Около трети автомобилей, чуть более 10 тысяч единиц, были отправлены в Чехию.

Около 8,5 тысяч машин в прошлом году российские предприятия отправили в Узбекистан.

Лидером по объему экспорта в страны, не входящие в ЕАЭС, стала Lada с результатом 17 тысяч автомобилей.

На второй строчке оказалась Skoda – в прошлом году из России за пределы ЕАЭС было отправлено 10,5 тысяч автомобилей чешской марки. Замыкает тройку лидеров Volkswagen, отправивший за рубеж 1 540 автомобилей.