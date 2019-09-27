Азербайджан на 17% увеличил ненефтяной экспорт

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 1,277 млрд долларов, что на 17% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном, экспортировалась в Россию - 427,1 млн долларов (33,4% общего экспорта), Турцию - 278,6 млн долларов (21,8%), Швейцарию - 111,5 млн долларов (8,7%), Грузию - 110,4 млн долларов (8,7%), Италию - 33,5 млн долларов (2,6%).

Объем ненефтяного экспорта в Россию в годовом сравнении увеличился на 14%, Турцию – 12%, Швейцарию – 21%, Грузию - 25%, Италию – в 2,4 раза.