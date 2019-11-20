Азербайджану предложено подключиться к соглашению ОЭС по упрощению торговли

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) призывает Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан присоединиться к Торговому соглашению ОЭС.

Как передает Report, об этом сказал заместитель Генерального секретаря ОЭС Сайед Яхйя Ахлаки в ходе проходящей в Ашхабаде 14-ой сессии Рабочей группы СПЕКА по торговле, организованной Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) совместно с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Тема заседания – «Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в регионе».

По его словам, этот документ предусматривает упрощение процедур торговли и на сегодня объединяет 5 стран – Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан и Таджикистан.

"Туркменистан – один из важных партнеров в регионе, который считается транзитным хабом. Международный порт Туркменбаши и железные дороги в стране могут упростить транснациональные грузоперевозки. Туркменистан также является частью Лазуритового коридора. Поэтому страна может сыграть ключевую роль в повышении объема торговли в Азии", - сказал Я.Ахлаки.

В рамках встречи члены Рабочей группы обсудили результаты работ по созданию региональной сети сотрудничества в торговой политике и вопросам, связанным с ВТО, рассмотрели дальнейшее развитие и применение принципов устойчивой торговли в определенных сферах деятельности, а также рекомендации по снижению нетарифных барьеров в регионе СПЕКА. Делегаты также рассмотрели региональную стратегию СПЕКА по упрощению процедур торговли и возможность составления Дорожной карты по ее реализации.

Упрощение процедур торговли становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности и экономического развития стран и регионов. Страны СПЕКА могут получить значительные выгоды от упрощения процедур, сокращая задержки на пунктах пересечения границ, совершенствуя методы управления рисками, расширяя участие торгового сообщества и повышая доверие между государственным, частным секторами с различными другими организациями. В этой связи, немаловажную роль играют разработка и принятие национальных дорожных карт по упрощению процедур торговли, а также механизмов мониторинга и отслеживания перевозок в странах.

Отметим, что СПЕКА учреждена в 1998 году Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также исполнительными секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Позже к Программе присоединились Азербайджан, Афганистан и Туркменистан.