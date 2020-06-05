Азербайджан и Узбекистан проведут совместный бизнес-форум

C 9 по 12 июня 2020 года состоится онлайн бизнес-форум предпринимателей Азербайджана с организациями-экспортерами Узбекистана.
Как сообщает Report, форум организован Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан совместно с посольством Республики Узбекистан в Азербайджане, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и компанией Caspian Event Organisers.
Впервые организованный бизнес-форум "Made in Uzbekistan Online" - эффективная деловая площадка для ознакомления с узбекской продукцией и налаживания новых бизнес-связей между азербайджанскими и узбекскими предпринимателями.
Форум будет способствовать смягчению воздействия пандемии коронавируса нового типа COVID-2019 на различные отрасли экономики, а также послужит инструментом поддержки бизнеса в условиях пандемии как для Азербайджана, так и для Узбекистана.
На бизнес-форуме ожидается участие 57 узбекских производителей экспортно-ориентированной продукции и свыше 60 предпринимателей из Азербайджана.
Официальное открытие пленарной сессии форума с участием представителей министерств, агентств и компаний двух стран запланировано на 8 июня.
Программа бизнес-форума включает в себя встречи по следующим отраслям экономики:
- пищевая промышленность и сельское хозяйство - 9 июня;
- автомобилестроительная и горнодобывающая - 10 июня;
- легкая промышленность - 11 июня;
- электротехническая - 12 июня
Желающие принять участие в форуме, могут зарегистрироваться по данному линку: https://b2b.ceo.az/welcome.htm