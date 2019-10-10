​Азербайджан и Турция подписали новый протокол о сотрудничестве

Протокол о сотрудничестве был подписан сегодня между Турецким институтом стандартов, Научно-исследовательским институтом экономических реформ при Министерстве экономики и ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк".

Как сообщает Report, заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров отметил, что протокол окажет положительное влияние на дальнейшее развитие связей в этой сфере и внедрение международных стандартов на предприятиях.

Замминистра также рассказал о сотрудничестве правительства Азербайджана с Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TİKA): "В рамках сотрудничества с начала 2019 года было завершено 32 проекта, продолжается работа над 13 проектами".