Азербайджан и Ростовская область укрепляют сотрудничество

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Азербайджан и Ростовская область России подписали ряд соглашений по сотрудничеству в ряде областей.

Как сообщает Report, подписание двусторонних соглашений состоялось в рамках визита делегации Ростовской области в Баку, возглавляемой губернатором области Василием Голубевым.

"Азербайджан заинтересован в сотрудничестве в сферах промышленного и аграрного комплексов, агропромышленного комплекса. На данный момент Азербайджан развил сотрудничество с 70 регионами РФ. Думаю, мы можем создать хороший образец сотрудничества с Ростовской областью для других", - заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на церемонии подписания.

По его словам, подписываемые 10 документов станут фундаментом взаимного интереса и развития сотрудничества Азербайджана с Ростовской областью.

Так, стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере привлечения туристов, создании условий и предоставлении соответствующих услуг для них, подготовке кадров в сфере цифровой экономики, развитии авиасобщения, поставок сельскохозяйственной техники в Азербайджан, о взаимодействии азербайджанских и ростовских компаний, а также поставок полипропилена и т.д.