Азербайджан и Ростовская область создают рабочую группу по развитию торговли

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Азербайджан и Ростовская область создают рабочую группу по развитию торгово-экономических связей, координацию которой с азербайджанской стороны будет осуществлять министерство энергетики.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров журналистам.

"Сегодня состоялось очень интересное и содержательное мероприятие, на котором были обсуждены конкретные вопросы развития экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества с Ростовской областью. Хотел бы сказать, что встреча губернатора Ростовской области с президентом нашей страны Ильхамом Алиевым, по существу, задала новые тренды для развития и расширения нашего двустороннего сотрудничества. Это транспортно-логистическое сотрудничество, сотрудничество в области агропромышленного комплекса, в области энергетики, прежде всего, в области альтернативной энергетики и, естественно, развитие человеческого капитала и потенциала, что является важнейшей составляющей нашего сотрудничества с РФ, в частности, с Ростовской областью", - заявил Н.Сафаров.

По его словам, исходя из развития собственных экономик и потенциала сотрудничества стороны приняли решение скорейшим образом решить ряд вопросов и проработать конкретные мероприятия, связанных с развитием взаимоотношений. "Поэтому будет организована рабочая группа, координация будет осуществлять министерство энергетики. Я полагаю, что тот очень позитивный дух нашего сотрудничества, который сегодня весь день был на форуме, будет сопровождать то, что мы будем делать в будущем", - резюмировал заместитель министра.