Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в области судостроения, сельхозмашиностроения и фармацевтики

Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в области судостроения, сельхозмашиностроения, фармацевтической промышленности.

Как передает Report со ссылкой на Минпромторг России, обсуждения прошли в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

На встрече одним из важных направлений сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области промышленности была выделена сфера автомобиле- и вагоностроения.

«В частности, успешно развивается проект сборки автомобилей КАМАЗ, реализуемый совместно с Гянджинским автомобильным заводом. В области авиастроения ключевым проектом является создание на территории Азербайджана сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа «Ми»», - отмечает Минпромторг.

Российско-азербайджанский товарооборот по итогам января-сентября 2019 года вырос более чем на 25% и составил 2,2 млрд долларов, при этом российский экспорт в Азербайджан увеличился более чем на 30%, до 1,6 млрд долларов.