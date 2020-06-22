Азербайджан и РФ будут сотрудничать в сфере нефтегазового машиностроения

Состоялась встреча в формате видеоконференции на тему "Развитие сотрудничества в сфере нефтегазового машиностроения", организованная Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики, Министерством промышленности и торговли России и Торговым представительством России в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече руководитель департамента AZPROMO Зохраб Гадиров проинформировал о созданной в Азербайджане благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, экспортных возможностях, мерах по расширению экспорта.

На видеоконференции было отмечено, что в Азербайджане проделана важная работа по развитию различных секторов экономики, в том числе нефтегазового машиностроения, бизнесмены России были приглашены расширять сотрудничество с азербайджанскими коллегами.

Затем была заслушана презентация российской промышленной организации по стандартизации и сертификации "Институт технологических инициатив", были даны ответы на вопросы участников.