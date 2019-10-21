Азербайджан и Иран подписали шесть меморандумов о взаимопонимании на 4 миллиона долларов в области расширения технологического сотрудничества между компаниями двух стран.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, меморандумы о взаимопонимании связаны с нанотехнологичными напольными покрытиями, электроникой и пищевыми ароматизаторами.

Глава Национального инновационного фонда Ирана Али Вахдат назвал подписание шести меморандумов о взаимопонимании между иранскими компаниями, основанными на знаниях, и их азербайджанскими коллегами важным событием.

"Это только начало. Я надеюсь, что такая тенденция сохранится", - сказал он.

Азербайджанская сторона выразила готовность страны расширить сотрудничество с иранскими стартапами, число которых в настоящее время составляет 4700 человек.