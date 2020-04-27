Азербайджан и Иран обсудили вопрос грузоперевозок в условиях карантина

27 апреля Государственный таможенный комитет Азербайджана и Таможенное управление Исламской Республики Иран провели обсуждения в режиме онлайн.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, азербайджанскую делегацию возглавил зампредседателя ГТК, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов.

На виртуальной встрече были обсуждены вопросы регулирования грузоперевозок, пропуска товаров и автотранспортных средств на погранично-пропускных пунктах в условиях особого карантинного режима, а также ряд других вопросов.