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Азербайджан и Иран обсудили вопрос грузоперевозок в условиях карантина

​Азербайджан и Иран обсудили грузоперевозки в условиях карантина

27 апреля Государственный таможенный комитет Азербайджана и Таможенное управление Исламской Республики Иран провели обсуждения в режиме онлайн.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, азербайджанскую делегацию возглавил зампредседателя ГТК, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов.

На виртуальной встрече были обсуждены вопросы регулирования грузоперевозок, пропуска товаров и автотранспортных средств на погранично-пропускных пунктах в условиях особого карантинного режима, а также ряд других вопросов.

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