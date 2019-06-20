​Азербайджан и Бангладеш могут создать совместную торговую палату

Азербайджан заинтересован в укреплении торговых связей с Бангладеш, а также в наращивании импорта товаров из этой страны, включая мебель, керамические плиты, фармацевтическую и IT продукцию.

Как передает Report со ссылкой на бангладешскую UNB, об этом было заявлено на встрече посла Азербайджана в Индии Ашрафа Шихалиева с руководителями Федерации торгово-промышленных палат Бангладеш (FBCCI).

Кроме того, FBCCI и Торгово-промышленная палата Азербайджана также могут сформировать в ближайшем будущем совместную торговую палату.