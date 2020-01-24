Азербайджан хочет повысить роль французских компаний в развитии экономики страны

На сегодняшний день в Азербайджане действуют более 45 французских компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики и услуг.

Об этом сообщил Report исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымли.

По его словам, французские компании вложили в экономику Азербайджана 2,2 млрд долларов.

"Есть возможности для привлечения дополнительных французских компаний в Азербайджан, особенно в условиях Четвертой промышленной революции. В настоящее время 28 из 500 крупнейших мировых компаний базируются во Франции. Они являются мировыми лидерами в различных областях, и я думаю, что проведение встреч с французскими предпринимателями может способствовать притоку французского капитала в Азербайджан. С другой стороны, это будет способствовать привлечению в Азербайджан новых технологий и развитие человеческого капитала, созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности азербайджанской экономики и поdышению экспортных возможностей", - сказал он.