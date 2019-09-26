AZPROMO: Азербайджан готовит механизм для индивидуального привлечения инвесторов

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) разрабатывает правила механизма инвестирования в Азербайджан (Invest in Azerbaijan).

Как сообщает Report, об этом рассказал и.о. президента организации Юсиф Абдуллаев.

По его словам, в рамках Invest in Azerbaijan планируется организовать зарубежные миссии азербайджанских компаний: "В рамках механизма планируется провести глобальный форум в Азербайджане. Сюда же включен вопрос индивидуального привлечения инвесторов".