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AZPROMO: Азербайджан готовит механизм для индивидуального привлечения инвесторов

Азербайджан готовит механизм для привлечения инвесторов

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) разрабатывает правила механизма инвестирования в Азербайджан (Invest in Azerbaijan).

Как сообщает Report, об этом рассказал и.о. президента организации Юсиф Абдуллаев.

По его словам, в рамках Invest in Azerbaijan планируется организовать зарубежные миссии азербайджанских компаний: "В рамках механизма планируется провести глобальный форум в Азербайджане. Сюда же включен вопрос индивидуального привлечения инвесторов".

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